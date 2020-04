Birdman è il film stasera in tv domenica 19 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Birdman film stasera in tv: cast

La regia è di Alejandro González Iñárritu. Il cast è composto da Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts, Zach Galifianakis, Amy Ryan, Merritt Wever, Joel Garland, Clark Middleton, Bill Camp, Dusan Dukic, Andrea Riseborough.

Birdman film stasera in tv: trama

Riggan Thomas, un attore sul viale del tramonto, un tempo celebre interprete dell’iconico supereroe Birdman, combatte il suo ego e tenta di recuperare la sua carriera e la sua famiglia nei giorni precedenti al debutto di un adattamento teatrale dell’opera di Raymond Carver “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore” a Broadway. L’impresa coinvolge anche la figlia, appena uscita da un centro di disintossicazione, la sua amante, un amico produttore, un’attrice con tanti sogni nel cassetto e un giovane attore promettente, ma con un pessimo carattere. Una serie di eventi disastrosi mette ben presto in serio pericolo la produzione ponendo Riggan in una difficilissima situazione…

Birdman film stasera in tv: curiosità

Il film ha aperto la 71ç Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove Iñárritu è stato nominato per il Leone d’oro.

La pellicola ha vinto il Golden Globe per la Miglior sceneggiatura e Miglior attore in un film commedia o musicale a Michael Keaton.

Il film si apre con un lungo piano sequenza diventato ormai cult.

Birdman streaming

Birdman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Birdman film stasera in tv: trailer

