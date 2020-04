L’altra donna del re è il film stasera in tv domenica 19 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’altra donna del re film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: The Other Boleyn Girl

USCITO IL: 24 aprile 2008

GENERE: Thriller, Storico

ANNO: 2008

REGIA: Justin Chadwick

CAST: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, David Morrissey, Kristin Scott Thomas, Mark Rylance, Jim Sturgess, Ana Torrent, Juno Temple, Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch, Tiffany Freisberg, Oliver Coleman, Andrew Garfield

DURATA: 115 Minuti

L’altra donna del re film stasera in tv: trama

Le due sorelle Anna e Maria Bolena vengono mandate a corte come damigelle al servizio della Regina. Le due però vengono mandate dalla famiglia per sedurre il re Enrico VIII e conquistare privilegi per la propria famiglia. Il re subisce il fascino delle due e sposa Maria, ma cerca di fare di Anna la sua amante..

L’altra donna del re film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Philippa Gregory.

Keira Knightley era stata corteggiata dalla produzione per accettare di partecipare al film, ma rifiutò.

The necklace that Anne wears (the string of pearls with a B and 3 tear drops) is the same necklace worn in Ugly Betty (2006).

Jessica Biel e Emma Bell fecero l’audizione per il ruolo di Maria Bolena.

L’altra donna del re streaming

L’altra donna del re streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’altra donna del re film stasera in tv: trailer

