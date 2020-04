Ti presento i miei è il film stasera in tv domenica 19 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ti presento i miei film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Meets the parents

USCITO IL: 2 febbraio 2001

GENERE: Commedia

ANNO: 2000

REGIA: Jay Roach

CAST: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff, Jon Abrahams, Tom McCarthy, Owen Wilson, James Rebhorn, Phyllis George

DURATA: 107 Minuti

Ti presento i miei film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Greg Focker ama alla follia la fidanzata, Pam, ma quando organizza la proposta di matrimonio, la sorella più piccola di lei le annuncia le nozze imminenti costringendo così Greg a rimandare. I due così vanno dai genitori di Pam per il matrimonio e Greg capisce fin dal primo momento di dover conquistare la fiducia dei futuri suoceri se vuole davvero sposarla. In particolare si rivela un vero osso duro suo padre, Jack Byrnes. Greg inizia ad avere subito problemi con il suocero, in particolare causati dal suo umorismo spesso pungente e sarcastico non apprezzato dall’uomo..

Ti presento i miei film stasera in tv: curiosità

Il film ha avuto due seguiti Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri.

Christopher Walken era la seconda scelta per interpretare Jack Byrnes.

Ben Stiller odiava i suoi vestiti sul set e il regista ha affermato che tenere l’attore non a suo agio era esattamente parte del piano per renderlo maggiormente simile a Greg.

Ti presento i miei streaming

Ti presento i miei film streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ti presento i miei film stasera in tv: trailer

