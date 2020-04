Un’estate al mare è il film stasera in tv lunedì 20 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un’estate al mare film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Lino Banfi, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Massimo Ceccherini, Anna Falchi, Ezio Greggio, Biagio Izzo, Marisa Jara, Gigi Proietti, Enzo Salvi, Alena Seredova, Victoria Silvstedt, Maurizio Micheli, Alessandro Paci, Riccardo Rossi, Paola Minaccioni, Francesco Ciampi, Nicola Nocella, Roberto Albin, Andrea Muzzi, Rosaria De Cicco, Gennaro Cannavacciuolo, Elena Cantarone, Leonardo Cassio, Massimo Papappicco, Charlotte Crona, Marco Zingaro, Nicola Vieste, Humberto Glaffò, Nicomede Maretti, Amalia Ponziano, Giovanni Mancini, Pamela Camassa, Desy Luccini, Francesco Mancini, Stefano Dragone, Maria Novie Casin Belludo, Giorgia Ceccarelli, Giovanna Fiorillo, David Zed, Francesco Mastandrea, Gianni D’Addario.

Un’estate al mare film stasera in tv: trama

Il film è suddiviso in 7 episodi:

Nicola, emigrato anni prima in Svezia per una questione di tradimenti, ritorno alla città natale, Peschici. Gestisce un noto ristorante a Stoccolma ed è sposato con una bellissima donna. Ora che è ricco vuole prendersi la sua rivincita sui paesani che lo avevano soprannominato “il cornuto”. Ma nella realtà Nicola è un cameriere in pensione che ha speso tutta buonuscita per affittare una moglie in un’agenzia di escort. A Forte dei Marmi un ultras della Fiorentina investe tempo e soldi nello stabilimento balneare dei vip al solo scopo di sapere se il grande portiere Manzanas del Real Madrid firmerà il contratto con la Fiorentina. Dentro l’ascensore dei Parioli e poi sulla Pontina, diretti a San Felice Circeo, Italo e Luciana consumano l’adulterio mentre i rispettivi coniugi, travolti da irrefrenabile passione, ricambiano allegramente. A Capri un antiquario fa finta di essere gay perché così è più facile vendere glioggetti di antiquariato. Ma quando va ad arredare la villa di un miliardario americano, non resisterà al fascino della moglie e rivelerà il suo inganno. A Ostia Enzo, separato da una moglie apprensiva e petulante, trascorre una giornata al mare col figlio. Cerca di apparire un buon padre e dice un sacco di bugie che però come sempre hanno sempre le gambe corte. In una bella camera con vista sul mare di Ischia sono alloggiati il ragionier Persichetti e la sua robusta moglie. Il ragioniere è invaghito di una bella violinista mentre la signora è attratta da gustosi babà. Sul palcoscenico dell’anfiteatro di Porto Rotondo va in scena un attore smemorato. Senza dare ascolto al suggeritore, trasforma la signora di Dumas in una farsa grottesca.

Un’estate al mare streaming

Un’estate al mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un’estate al mare film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=TENVHzCyGvQ

