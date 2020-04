Vita Smeralda è il film stasera in tv lunedì 20 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vita Smeralda film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 luglio 2006

GENERE: Commedia

ANNO: 2005

REGIA: Jerry Calà

CAST: Jerry Calà, Eleonora Pedron, Francesca Cavallin, Benedetta Valanzano, Guido Nicheli, Fabio Fulco, Davide Silvestri, Lory Del Santo, Elena Santarelli, Giorgio Alfieri, Max Parodi, Luigi Cassandra, Roberto Di Palma, Negar Khan, Francesco Guzzi, Dj Ringo, Fabio Avena, Paolo Elmo

DURATA: 93 Minuti

Vita Smeralda film stasera in tv: trama

Tre giovani ragazze in Costa Smeralda, parcheggiano i rispettivi fidanzati in campeggio e si lanciano in nuove avventure tra yacht e feste, boutique griffate e feste glamour, a contatto diretto con il mondo dello Star System cinetelevisivo e i calciatori più gettonati.

Vita Smeralda film stasera in tv: curiosità

Il film è stato scritto dallo stesso Jerry Calà.

La pellicola è stata presentata in anteprima al Ischia Film Festival.

Vita Smeralda streaming

Vita Smeralda film stasera in tv: trailer

