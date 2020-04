Earth Un giorno straordinario è il film stasera in tv martedì 21 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Earth Un giorno straordinario film stasera in tv: trama

L’inconfondibile voce di Diego Abatantuono accompagna gli spettatori alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai: luoghi incontaminati popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano sullo schermo. Una finestra sul mondo naturale che consente a grandi e piccoli di osservare gli animali in azione, zebre, pinguini, giraffe: le loro vite scorrono parallele nell’arco di un’unica indimenticabile giornata.

Earth Un giorno straordinario film stasera in tv: curiosità

La produzione del film documentario ha richiesto cinque anni di riprese.

Si tratta di una sorta di seguito di Earth – La Nostra Terra, sempre prodotto da BBC Earth Films.

Earth Un giorno straordinario streaming

Earth Un giorno straordinario streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Earth Un giorno straordinario film stasera in tv: trailer

