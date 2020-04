Karol un uomo diventato Papa è il film stasera in tv martedì 21 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Karol un uomo diventato Papa film stasera in tv: cast

La regia è di Giacomo Battiato. Il cast è composto da Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Raoul Bova, Ennio Fantastichini, Hristo Shopov, Jakub Bohosiewicz, Ken Duken, Violante Placido, Olgierd Lukingaszewic, Kenneth Welsh, Mateusz Damiecki, Radoslaw Pazura, Thomas Welch, Anna Cieslak, Sambor Czarnota, Kaja Bien, Szymon Bobrowski, Matt Craven.

Karol un uomo diventato Papa film stasera in tv: trama

Settembre 1939, Cracovia. Karol Wojtyla fa l’operaio alla Solvay, studia filologia e filosofia all’Università, scrive testi teatrali e recita. Già orfano di madre dall’età di otto anni, perde anche il padre nell’invasione della Polonia ad opera dell’esercito tedesco. L’occupazione gli mostra senza appello tutto il male contenuto nell’ideologia nazista. Vede deportare gli amici ebrei e i compagni della Resistenza morire nell’estremo sacrificio per la patria. Il suo amico sacerdote Tomasz viene fatto giustiziare dallo psicopatico governatore tedesco Hans Frank. Scosso da tutta questa sofferenza Karol, a poco più di vent’anni decide di cambiare la propria strada e abbracciare il sacerdozio, nonostante le resistenze dell’amica Hania.

Karol un uomo diventato Papa streaming

Karol un uomo diventato Papa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Karol un uomo diventato Papa film stasera in tv: trailer

