Stasera in tv martedì 21 aprile 2020 Laura Pausini torna su Rai 1 in prima serata con Stasera Laura Ho creduto in un sogno. Scopri ospiti, scaletta e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TV

Laura Pausini concerto su Rai 1 Stasera Laura Ho creduto in un sogno

Si tratta del grande concerto-evento che segnò nel 2014 il debutto televisivo di Laura Pausini, direttamente da una delle location italiane più magiche e suggestive: il Teatro Antico di Taormina. “Sono felice che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti. Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a casa.”

Laura Pausini concerto su Rai 1 per festeggiare i suoi 40 anni

Reduce dal successo del suo Greatest Hits World Tour e dalla serata trionfante al The Theater at Madison Square Garden di New York, Laura Pausini aveva scelto infatti l’Italia e Rai 1 per festeggiare in tv i suoi 40 anni – di cui 20 vissuti in giro per il mondo – e una straordinaria carriera internazionale.

Laura Pausini concerto su Rai 1: ospiti

Il 21 aprile sarà possibile rivivere, dopo 6 anni, il racconto in prima persona di una vita fatta di musica e successi, dove le canzoni sono le vere protagoniste. Accanto a Laura tanti amici e colleghi speciali le cui strade – nel corso di questi 20 anni di carriera – si sono incrociate: Biagio Antonacci, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Paola Cortellesi, Emma, L’Aura, La Pina, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Noemi, Raf, Paola Turci e Syria. Tra i momenti più emozionanti della serata Pippo Baudo che ricorda in apertura l’inizio della carriera di Laura con le immagini della vittoria a Sanremo e il duetto virtuale con Lucio Dalla con il brano Felicità.

Laura Pausini concerto su Rai 1: promo

Stasera in TV sui social

