Jurassic Park 3 è il film stasera in tv mercoledì 22 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jurassic Park 3 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 31 agosto 2001

GENERE: Fantasy

ANNO: 2001

REGIA: Joe Johnston

CAST: Sam Neill, Téa Leoni, William H. Macy, Alessandro Nivola, Trevor Morgan, Michael Jeter, John Diehl, Bruce A. Young, Laura Dern, Taylor Nichols, Mark Harelik, Julio Oscar Mechoso, Sarah Danielle Madison, Rona Benson, Karin M. Gaarder, Linda Park, Frank Clem, Edward C. Gillow, Bruce French, Sonia Jackson

DURATA: 101 Minuti

Jurassic Park 3 film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Lo scienziato paleontologo noto a livello internazionale, Dottor Grant, decide di accettare di accompagnare un avventuriero e sua moglie in un tour aereo della Isola di Sorna, l’isola che un tempo ospitava il famoso Jurassic Park. L’aereo purtroppo precipita e si schianta nella giungla. Il Dottor Grant nella difficile situazione si rende conto di quali sono i veri intendimenti dei due avventurieri. Intanto le creature che abitano l’isola si dimostrano più intelligenti e spietate di quanto il paleontologo non avesse mai potuto immaginare.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jurassic Park 3 film stasera in tv: curiosità

La pellicola è diretta da Joe Johnston, che ha sostituito Steven Spielberg, regista dei primi due capitoli.

Per molto tempo sembrò che il franchise fosse stato definitivamente abbandonato, ma nel 2015 è uscito il nuovo capitolo dal titolo Jurassic World. A sua volta, questo è stato seguito da Jurassic World – Il regno distrutto, mentre il terzo film della nuova trilogia, il sesto in totale, uscirà al cinema nel 2021.

Michael Crichton, autore del romanzo da cui si ispira la saga, ha lavorato come sceneggiatore per la pellicola, ma ha abbandonato il progetto perchè non era soddisfatto dallo script.

Sam Neill, come parte del suo contratto, ha richiesto che la premiere in Australia/Asia fosse nella sua città natale Dunedin, in Nuova Zelanda.

Jurassic Park 3 streaming

Jurassic Park 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jurassic Park 3 film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili