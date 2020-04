Baby Driver Il genio della fuga è il film stasera in tv giovedì 23 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Baby Driver Il genio della fuga film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione, commedia, thriller

ANNO: 2017

REGIA: Edgar Wright

CAST: Lily James, Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Bernthal, Jon Hamm, Jamie Foxx, Flea, Sky Ferreira

PAESE: Gran Bretagna, USA

Baby Driver Il genio della fuga film stasera in tv: trama

Baby è un giovane che guida l’auto come un mago ed è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Per questa sua capacità un deliquente, Doc, lo avvicina e gli diventa amico. Baby, che deve anche occuparsi dell’anziano invalido che lo ha cresciuto e si è innamorato della cameriera di un fast food, vorrebbe lasciare il mondo delle rapine. Purtroppo Baby ha derubato proprio Doc e deve mettersi alla guida delle auto usate per le rapine finché non avrà estinto un debito. La musica è l’unica cosa che lo fa sentire al sicuro e protetto. Lo stridio delle frenate, il rombo dei motori e gli spari vengono soffocati dal suono dei suoi auricolari e Baby …

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Baby Driver Il genio della fuga film stasera in tv: recensione

Il film diretto da Edgar Wright dimostra fin dalle prime scene di essere vivaced ed interessante. Comincia infatti con una roccambolesca fuga in auto dopo una rapina. Ma alla guida dell’auto c’è un ragazzino che è un vero fenomeno al volante. Si tratta di Baby, un adolescente che vive in un suo mondo dove la musica è il suo scudo protettivo. protetto dalla corazza della musica. Wright ha realizzato un’opera che si eleva oltre all’ordinario crime story. Il suo lavoro infatti è mirato a proporre una rivisitazione di questo genere di film. La trama si sviluppa in maniera accattivante anche quando si concretizza una storia d’amore che fa da contrappunto alla lucida follia del personaggio interpretato da Jamie Foxx.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Baby Driver Il genio della fuga film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima mondiale l’11 marzo 2017 al South by Southwest Film Festival.

La sceneggiatura del film è in parte ispirata al videoclip di Blue Song dei Mint Royale che è stato diretto dallo stesso Wright nel 2003.

Kevin Spacey è espressamente ingrassato per interpretare il suo personaggio: Doc.

Baby Driver Il genio della fuga streaming

Baby Driver Il genio della fuga streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Baby Driver Il genio della fuga film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=oFiLrgCuFXo

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili