Bus 657 è il film stasera in tv giovedì 23 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Bus 657 film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2015

REGISTA: Scott Mann

CAST: Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Kate Bosworth, Gina Carano, Morris Chestnut, Mark-Paul Gosselaar, D.B. Sweeney, Summer Altice, Rosie Fellner

DURATA: 93 minuti

Bus 657 film stasera in tv: trama

Un croupier, addetto anche al “servizio pulizie”, ha la figlia gravemente ammalata. La sua bambina giace in attesa della tristissima prematura morte su un letto d’ospedale. L’uomo non ha denaro sufficiente per pagare le cure mediche di cui la figlia necessita. Prova a chiedere un prestito al suo capo, il proprietario del casinò che però rifiuta categoricamente. Allora decide di svaligiare il casinò dove lavora e si mette in società con un collega e mettono su una banda di rapinatori per fare il colpo. Ma le cose non vanno come previsto e i rapinatori devono prendere un bus in ostaggio…

Bus 657 film stasera in tv: curiosità

Il film è stato prodotto con un budget di 15 milioni di dollari ed è stato girato a Baton Rouge.

Jeffrey Dean Morgan è diventato famoso al grande pubblico per aver prestato il volto a celebri personaggi di serie tv come Negan di The Walking Dead, Danny Duquette in Grey’s Anatomy e papà Winchester in Supernatural.

Mark-Paul Gosselaar divenne famoso come protagonista della sitcom Bayside School.

Bus 657 streaming

Bus 657 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Bus 657 film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/rySgVussGLM

