Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare è il film stasera in tv giovedì 23 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare film stasera in tv: cast

La regia è di Rob Marshall. Il cast è composto da Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush, Astrid Bergès-Frisbey, Gemma Ward, Richard Griffiths, Judi Dench, Stephen Graham, Keith Richards, Kevin McNally, Greg Ellis, Yuki Matsuzaki.

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare film stasera in tv: trama

Una nuova e avvincente avventura per il leggendario Capitan Jack Sparrow. Questa volta lo stralunato pirata si mette alla ricerca della mitica Fontana dell’eterna giovinezza, ma la sua missione subisce una battuta d’arresto in seguito all’incontro con una ex fiamma, la bella e ingannevole Angelica (Penelope Cruz), figlia del pirata Barbanera e ora a capo della ciurma del padre. Ciononostante Jack è determinato a raggiungere l’obiettivo..

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare film stasera in tv: curiosità

Si tratta del quarto capitolo della saga Disney dedicata ai Pirati dei Caraibi.

Rob Marshall prende il posto di Gore Verbinski alla regia.

La pellicola è stata seguita da un quinto film sempre con protagonista il Jack Sparrow di Johnny Depp, La Vendetta di Salazar.

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare streaming

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare film stasera in tv: trailer

