VIVI E LASCIA VIVERE PRIMA PUNTATA. Arriva su Rai 1 giovedì 23 aprile 2020 la nuova fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata.

Vivi e lascia vivere prima puntata: trama e anticipazioni 23 aprile 2020

Vivi e lascia vivere prima puntata – episodio 1 Il ritorno. Laura torna a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie a Rosa e Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare una via d’uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano.

Vivi e lascia vivere prima puntata – episodio 2 L’incontro. La famiglia si riorganizza, Laura reagisce e fa un incontro del tutto inaspettato: Toni, un suo vecchio amico che sembra molto cambiato. Giada ottiene il lavoro che voleva. Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche entra in una casa privata pensando che sia vuota e non sa cosa la aspetta.

