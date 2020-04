In guerra per amore film stasera in tv 24 aprile: cast, trama, streaming

In guerra per amore è il film stasera in tv venerdì 26 aprile 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

In guerra per amore film stasera in tv: cast

La regia di Pif. Il cast è composto da Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto, Aurora Quattrocchi, Robert Madison, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Antonello Puglisi, Mario Pupella.

In guerra per amore streaming

In guerra per amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.



In guerra per amore film stasera in tv: trama

Siamo nella New York del 1943, quando tutto il mondo è in piena Seconda Guerra Mondiale. Arturo, un giovane e squattrinato, si innamora di Flora ma il loro è un amore impossibile. Infatti la ragazza ricambia il suo amore, m è promessa sposa al figlio di un importante capo mafioso. L’unico modo per Arturo di riuscire a sposare la ragazza è di andare a chiedere la mano di Flora al padre che vive in un paesino siciliano. Il ragazzo non può permettersi di pagare il viaggio dall’America alla Sicilia. L’unica idea che gli viene in mente per raggiungere l’isola è quella di arruolarsi nell’esercito americano che si prepara allo sbarco in Sicilia. Sarà l’evento che cambierà il corso della storia della Sicilia, dell’Italia, della vita di Arturo e Flora. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

In guerra per amore film stasera in tv: trailer

