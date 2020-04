The Expatriate In fuga dal nemico film stasera in tv 24 aprile: cast, trama, streaming

The Expatriate In fuga dal nemico è il film stasera in tv venerdì 24 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Expatriate In fuga dal nemico film stasera in tv: cast

La regia è di Philipp Stölzl. Il cast è composto da Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Liana Liberato, Garrick Hagon, Neil Napier, Kate Linder, Yassine Fadel, Alexander Fehling, Eric Godon.

The Expatriate In fuga dal nemico film stasera in tv: trama

Un ex agente della CIA, Ben Logan (Aaron Eckhart), si trasferisce in Belgio insieme alla figlia adolescente Amy nella speranza di iniziare una nuova vita all’insegna della serenità. Ben trova lavoro come responsabile della sicurezza presso una multinazionale. Suo malgrado, l’uomo verrà coinvolto in una cospirazione su larga scala che lo costringerà a lottare con tutte le proprie forze per salvare la sua famiglia.

The Expatriate In fuga dal nemico streaming

The Expatriate In fuga dal nemico streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Expatriate In fuga dal nemico film stasera in tv: trailer

