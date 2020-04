La ciociara è il film stasera in tv sabato 25 aprile 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La ciociara film stasera in tv: cast

La regia è di Vittorio De Sica. Il cast è composto da Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Raf Vallone, Renato Salvatori, Carlo Ninchi, Andrea Checchi, Emma Baron, Pupella Maggio, Vincenzo Musolino, Luciano Pigozzi, Franco Balducci, Ettore G. Mattia, Bruna Cealti, Antonella Della Porta, Luciana Cortellesi, Antonio Gastaldi, Mario Frera, Remo Galavotti, Curt Lowens, Elsa Mancini, Toni Caliò, Giuseppina Ruggeri, Luigi Terribile.

La ciociara film stasera in tv: trama

Per sfuggire ai bombardamenti che nell’estate del ’43 iniziano a colpire Roma, Cesira, una vedova, abbandona il suo modesto negozio di alimentari a Trastevere e, assieme alla figlia tredicenne Rosetta, trova rifugio nel paese della Ciociaria in cui è nata. Cesira spera, per quanto possibile, che alla ragazza siano risparmiati i patimenti, le sofferenze, le angosce che la guerra infligge anche ai civili. Tra gli sfollati c’è Michele, un giovane intellettuale antifascista timido ed impacciato, che si innamora di Cesira, mentre Rosetta, a sua volta, e’ affascinata dalla personalità del ragazzo.

Finalmente arrivano le truppe alleate. Tedeschi e fascisti si ritirano e tutti credono che la guerra sia finalmente finita. Nell’euforia generale Cesira decide di rientrare a Roma con la figlia. Le due donne si incamminano a piedi verso casa. Fermatesi per riposare in una chiesa diroccata, Cesira e Rosetta vengono sorprese da un gruppo di soldati marocchini e violentate. Il disperato dolore di Cesira è, più che per se stessa, per la giovane figlia, che, sconvolta, si chiude in un rabbioso mutismo.

La ciociara streaming

La ciociara streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La ciociara film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

