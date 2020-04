L’ultima missione è il film stasera in tv sabato 25 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’ultima missione film stasera in tv: cast

La regia è di Olivier Marchal. Il cast è composto da Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Catherine Marchal, Francis Renaud, Gérald Laroche, Guy Lecluyse, Philippe Nahon, Moussa Maaskri, Swan Demarsan, Christian Mazucchini, Tony Gaultier, Louise Monot, Virginia Anderson.

L’ultima missione film stasera in tv: trama

MR73 è la sigla di un revolver a sei colpi, micidiale e preciso, in dotazione alla polizia francese negli anni ’70. Schneider, poliziotto consumato, sembra non avere più nulla da dare al suo lavoro. Gli viene però offerta una possibilità per riscattarsi. Infatti ha il compito di proteggere una giovane donna da un assassino che sta per uscire di prigione. L’assassino in questione, in passato, ha ucciso i genitori della ragazza.

L’ultima missione streaming

L’ultima missione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

