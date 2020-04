Lupin III Vs Detective Conan film stasera in tv 25 aprile: trama curiosità

Lupin III Vs Detective Conan è il film stasera in tv sabato 25 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin III Vs Detective Conan film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 10 febbraio 2015

GENERE: Animazione, Azione

ANNO: 2014

REGIA: Hajime Kamegaki

DURATA: 110 Minuti

Lupin III Vs Detective Conan film stasera in tv: trama

Il famoso ladro illusionista Kaito Kid ruba un prezioso diamante. Il piccolo Conan Edogawa parte al suo inseguimento, ma dal bagagliaio della macchina del ladro ne fuoriesce Goemon, che tira un fendente con la spada e divide in due il suo skateboard. Il giovane detective capisce che l’astuto e simpatico Arsenio Lupin III si è travestito da Kaito Kid per mettere in atto il suo piano.

Si scopre che Lupin ha commesso il furto per salvare Fujiko, che è stata presa in ostaggio dal misterioso Alan Smithee. Quest’ultimo afferma che il colpo era solo un test per verificare le abilità del ladro e gli rivela che il suo vero obiettivo è lo Zaffiro Ciliegia. Avvertita delle intenzioni di Lupin, la polizia giapponese, sotto la guida dell’ispettore Megure, si serve dell’aiuto dell’ispettore Zenigata, che prende gli agenti Sato e Takagi come assistenti. Nonostante le precauzioni di Zenigata, Lupin riesce a rubare lo zaffiro e a scappare travestito da Takagi.

Lupin III Vs Detective Conan film stasera in tv: curiosità

Lupin III aveva giù affrontato un detective bambino, prima di Conan. Si tratta di Dorombo, il figlio del tenente Colombo, nell’episodio L’occhio di Salomone che fa parte della seconda serie (1977/1980).

Dal film è stato tratto un manga con lo stesso titolo, disegnato da Yutaka Abe e Denjirō Maru, disegnatori anche di alcuni volumi di Detective Conan Special Cases e del manga tratto dallo special televisivo.

e del manga tratto dallo special televisivo. La colonna sonora è composta da Yūji Ōno, il musicista di Lupin III, e Katsuo Ōno, il musicista di Detective Conan.

Lupin III Vs Detective Conan film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=suSml5j35lo

