Robinson Crusoe è il film stasera in tv sabato 25 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Robinson Crusoe film stasera in tv: cast

USCITO IL: 5 maggio 2016

GENERE: Animazione, Commedia, Avventura, Family

ANNO: 2016

REGIA: Vincent Kesteloot, Ben Stassen

DURATA: 90 Minuti

Robinson Crusoe film stasera in tv: trama

Un pappagallo vive su un’isola lontana in mezzo al mare insieme ad tanti amici animali. L’uccello però ha un sogno, quello di vedere cosa c’è oltre il mare, che porta a riva oggetti strani e affascinanti. Un giorno sulla spiaggia arriva un naufrago scampato ad una tempesta. E’ un giovane cartografo di nome Robinson Crusoe e con lui è naufragato anche il suo fedele cane Aynsley. Il pappagallo, che verrà battezzato Martedì da Robinson, farà da interprete e portavoce del naufrago verso gli altri animali che in un primo tempo si dimostrano particolarmente scettici verso la strana creatura umana. Mentre Robinson sogna di tornare un giorno a casa, una crudele gatta, parte della ciurma naufragata, medita una vendetta… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Robinson Crusoe streaming

Robinson Crusoe streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Robinson Crusoe film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili