Stasera sogna con Massimo Ranieri: anticipazioni e ospiti 25 aprile 2020

Stasera sogna con Massimo Ranieri va in onda sabato 25 aprile 2020 in prima serata su Rai 1.

Stasera sogna con Massimo Ranieri: anticipazioni

Proseguono gli appuntamenti di Rai 1 con grandi artisti che, insieme al pubblico, rivedono i loro show di successo del sabato sera. Sabato 25 aprile è la volta di Massimo Ranieri. La serata speciale con Ranieri sarà l’occasione per condividere, insieme al protagonista, i capitoli più intensi e spettacolari della prima edizione di “Sogno e Son Desto”, uno show musicale che fu costruito, insieme a grandi ospiti, intorno a sentimenti forti e popolari.

anticipazioni e ospiti 25 aprile 2020

Si racconteranno di nuovo quelle storie e quegli incontri accoglienti e appassionanti: per riviverli con le emozioni e le speranze del tempo che stiamo vivendo. Si ritroverà il grande spettacolo musicale di Ranieri insieme a Battiato, De Gregori, Bocelli, Bollani Paoli e Bennato. Ma si ritroveranno anche incontri speciali con l’Italia più prestigiosa: da Lucia Bosè, in una delle sue ultime apparizioni televisive; all’arte di Michelangelo Pistoletto, celebre in tutto il mondo.

anticipazioni e ospiti 25 aprile 2020

E poi, naturalmente, il grande repertorio di Massimo Ranieri che, riascoltato in queste settimane, restituirà tutta l’intensità di memorie e affetti che accomunano il grande pubblico di Rai1. La serata sarà introdotta dalla presenza dal vivo di Ranieri. Con lui si vivrà un’emozione particolare, scoprendo la sorprendente attualità di una canzone ascoltata e amata tante volte.

Stasera sogna con Massimo Ranieri streaming

Stasera sogna con Massimo Ranieri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

