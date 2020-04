Exodus Dei e Re è il film stasera in tv domenica 26 aprile 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Exodus Dei e Re film stasera in tv: cast

La regia è di Ridley Scott. Il cast è composto da Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, John Turturro, Aaron Paul, María Valverde, Indira Varma, Emun Elliott, Ben Mendelsohn, Golshifteh Farahani, Hiam Abbass, Ghassan Massoud, Kevork Malikyan.

Exodus Dei e Re film stasera in tv: trama

Un’avventura epica. Viene narrata la leggenda di Mosé, riportata nel libro dell’Esodo della Bibbia. Un viaggio monumentale quello guidato dal leader ribelle Mosé, già principe egiziano, che portò 600.000 schiavi ebrei fuori dall’Egitto verso la Terra promessa, sfidando con coraggio e audacia il faraone egiziano Ramses II.

Exodus Dei e Re streaming

Exodus Dei e Re streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Exodus Dei e Re film stasera in tv: trailer

