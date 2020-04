L’ALLIEVA 2 SECONDA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento domenica 26 aprile 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Allieva 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 26 aprile 2020

L’Allieva 2 seconda puntata episodio 3 Una lunga estate crudele. Durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una formidabile intuizione scientifica dell’allieva svela il movente del tentato omicidio.

L’Allieva 2 seconda puntata episodio 4 Controvento. Claudio ha una proposta per Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e di aprirsi al progetto di una famiglia con lei, a patto che Alice lasci l’Istituto. Alice resta di sasso: un aut aut così è impossibile da accettare. Nel frattempo, un delitto avvenuto su una barca a vela rende ancora più vicini l’allieva e il PM Einardi.

L’Allieva 2 cast e storia

Dopo il grande successo della prima stagione, torna la fiction di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La serie, in sei nuove prime serate per la regia di Fabrizio Costa, è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola dal titolo Le ossa della principessa e Una lunga estate crudele. Protagonista di L’Allieva 2 ritroviamo Alessandra Mastronardi nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi. Al suo fianco Lino Guanciale nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. Completano il cast della seconda stagione Sergio Einardi, Tullio solenghi, Martina Stella.

L’Allieva 2 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

