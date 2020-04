Il Commissario Montalbano Il giro di boa streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano Il giro di boa va in onda stasera in tv lunedì 27 aprile 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2005 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Il giro di boa: trama

Durante la consueta nuotata mattutina, Montalbano scopre il cadavere galleggiante di un certo Ernesto Errera, latitante calabrese. Nel frattempo, al porto di Vigata, avviene lo sbarco di un gruppo di immigrati extracomunitari. Fra questi, il commissario nota un bimbo dall’aria impaurita che lo guarda implorante. Successivamente, Montalbano viene a sapere che il bimbo ha tentato la fuga ed è morto investito da un’auto. La reazione di Montalbano è feroce, al punto da mettete a repentaglio la propria vita…

Il Commissario Montalbano Il giro di boa: curiosità e cast

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Alessandro Haber, Valentina Lodovini, Marcello Mazzarella, Giovanni Visentin. Un Covo di Vipere è l’ 11° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella quinta stagione televisiva della serie andata in onda nell’autunno del 2005.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

