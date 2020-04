Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello è il film stasera in tv lunedì 27 aprile 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

USCITO IL: 18 gennaio 2002

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2001

REGIA: Peter Jackson

CAST: Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean

DURATA: 178 Minuti

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello film stasera in tv: trama

Primo capitolo della trilogia tratta dall’omonimo romanzo di Tolkien. Sauron, l’Oscuro Sire di Mordor, ha perso in battaglia l’Unico – il piu’ forte dei venti Anelli del Potere, capace di dominare tutti gli altri – e intende reimpossessarsene: scatena percio’ le forze del Male contro la Compagnia dei Nove, che invece vuole distruggere l’Anello gettandolo nella Voragine del Fato.

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello film stasera in tv: curiosità

Tratto dal romanzo di J. R. R. Tolkien Il Signore degli Anelli, primo della trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson e composta da Le due torri (2002) e Il ritorno del re (2003).

Sir Christopher Lee (Saruman) ha letto per tutta la vita, dall’uscita dei libri fino alla sua morte nel 2015, tutta la trilogia una volta. E’ stato inoltre l’unico membro del cast ad aver incontrato di persona J.R.R. Tolkien.

Quando Gandalf sbatte sul soffitto di casa Baggins non era una scena in copione, ma Sir Ian McKellen ha sbattuto per sbaglio e Peter Jackson ha deciso di tenere la scena.

Sono seguiti anche tre prequel del film intitolati Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (2012), Lo Hobbit – La desolazione di Smaug (2013) e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (2014).

Peter Jackson ha donato uno degli anelli usati nel set a Elijah Wood e Andy Serkis. Entrambi pensavano di essere stato l’unico a ricevere il regalo.

La colonna sonora è composta da Howard Shore, presente anche nei successivi capitoli. E’ stata eseguita al London Philharmonic e al New Zealand Symphony ed è caratterizzata dall’uso notevole di voci soliste.

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello streaming

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell'Anello streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello film stasera in tv: trailer

