Tutto molto bello è il film stasera in tv lunedì 27 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutto molto bello film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 9 ottobre 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Paolo Ruffini

CAST: Paolo Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli, Nina Senicar, Enzo Ghinazzi, Chiara Francini, Paolo Calabresi, Chiara Gensini, Ahmed Hafiene, Angelo Pintus, Simone Colombari

DURATA: 90 minuti

Tutto Molto Bello film stasera in tv: trama

Giuseppe e Antonio stanno entrambi aspettando la nascita di un figlio. Giuseppe (Paolo Ruffini) ha 33 fa l’impiegato all’Agenzia delle Entrate. È un uomo integerrimo con un grande senso del dovere. Di conseguenza nel suo lavoro è d’ostacolo per parecchie persone. Giuseppe ha inflitto una salatissima multa persino al padre della moglie Anna (Chiara Francini), Marcello (Paolo Calabresi), proprietario di un negozio di scarpe. Per questo è osteggiato da tutta la famiglia della moglie. La trama segue anche la storia di un altro personaggio completamente diverso, Antonio 28 anni, scanzonato, socievole e generoso. Antonio ha sempre fiducia nel prossimo e per lui questa è la cosa più naturale e ovvia. I due si incontrano in ospedale davanti alle culle dei neonati e…

Tutto Molto Bello film stasera in tv: curiosità

È il secondo film diretto da Paolo Ruffini dopo Fuga di cervelli.

Molti attori hanno lavorato nel programma televisivo Colorado, come Paolo Ruffini, Chiara Francini, Gianluca Fubelli e Angelo Pintus.

Frank Matano aveva già lavorato con Ruffini nel precedente film Fuga di cervelli.

Nel primo weekend Tutto Molto Bello ha incassato 794.000 €. In totale il film ha raccolto circa 1.600.000 €.

Tutto Molto Bello streaming

Tutto Molto Bello streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tutto Molto Bello film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/2Fqpr2T5z-g

