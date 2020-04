Finalmente Sposi è il film stasera in tv martedì 28 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Finalmente Sposi film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 25 gennaio 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Lello Arena

CAST: Monica Lima, Enzo Iuppariello

DURATA: 90 minuti

Finalmente Sposi film stasera in tv: trama

Enzo e Monica hanno partecipato ad un reality show che ha dato loro un breve periodo di fama. Ora stanno pensando di sposarsi. O meglio Monica vuole sposarsi, perchè Enzo è preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile. Per Monica tutto dev’essere speciale e questo significa molto costoso: l’abito da sposa, il ristorante, le bomboniere, il viaggio di nozze, l’arredamento per la casa. Enzo fa una mano di conti e valuta che ci vorranno circa cinque anni per pagare tutti i debiti.

A pochi giorni dal matrimonio, Enzo e Monica ricevono la notizia che il centro commerciale dove lavorano chiuderà. Per Monica la brutta notizia non deve rovinare il matrimonio. Ma dopo la cerimonia i due neo sposini, anziché partire per il viaggio di nozze a Miami, sono costretti a prendere un pullman con destinazione Wolfsburg dove troveranno Ciro, cugino di Enzo, che li aiuterà a cercare una stabilità e un futuro che la loro amata città non gli può assicurare.

Finalmente Sposi film stasera in tv: recensione

Finalmente Sposi è un prodotto dall’impianto comico classico. Le situazioni esilaranti sono di facile presa per il pubblico e si basano molto sulla mimica degli interpreti. Gli Arteteca, duo comico formato da Monica Lima e Enzo Iuppariello, sono molto convincenti nei rispettivi ruoli. Come spesso accade negli ultimi anni anche questa commedia fa riferimento ai problemi economici che spesso costringono gli italiani a cercare all’estero lavoro e stabilità.

Finalmente Sposi film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato dal duo durante le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Lello Arena è un esponente della vecchia guardia della comicità napoletana. Ha lavorato con Massimo Troisi e Enzo Decaro, con i quali ha formato negli anni Settanta il gruppo teatrale La Smorfia.

Per Lello Arena si tratta della seconda prova dietro la macchina da presa, dopo Chiari di luna del 1988.

Finalmente Sposi streaming

Finalmente Sposi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Finalmente Sposi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=pzX8A0iCbAY

