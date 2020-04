ET L’Extraterrestre film stasera in tv 29 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

ET L’Extraterrestre è il film stasera in tv mercoledì 29 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

ET L’Extraterrestre film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: E.T. the Extra-Terrestial

USCITO IL: 3 dicembre 1982

GENERE: Fantasy, Fantascienza

ANNO: 1982

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Henry Thomas, Dee Wallace-Stone, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, K.C. Martel, Sean Frye, C. Thomas Howell, David M. O’Dell, Richard Swingler, Frank Toth, Erika Eleniak

DURATA: 115 Minuti

ET L’Extraterrestre film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Un’astronave proveniente da un pianeta alieno involontariamente dimentica sulla Terra uno dei membri della spedizione. Il piccolo alieno trova un amico in un bambino di dieci anni, Elliot, che lo scambia per uno strano animale, all’insaputa della madre (il padre in Messico). Elliot, insieme ai fratelli, cercano di aiutare l’extra-terrestre a rimettersi in contatto con i suoi simili.

ET L’Extraterrestre film stasera in tv: curiosità

E.T. l’Extra-terrestre si aggiudicò 4 Oscar, 2 Golden Globe, 1 BAFTA e numerosi altri premi.

Il film venne girato in ordine cronologico, seguendo l’andamento degli eventi. Spielberg disse a proposito: “Ci aiutò moltissimo, perché i ragazzi sapevano a livello emotivo, dove si trovavano e non avrebbero avuto idea di dove si sarebbero trovati il giorno dopo. Come nella vita vera, ogni giorno era una sorpresa. La loro recitazione non si sarebbe potuta nemmeno definire tale. Era più una reazione agli eventi.”

Nel 1994 fu scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

L’attrice che diede la voce ad ET fu Debra Winger che era presente sul set. Appare nel film travestita da mostro nella scena della festa di Halloween.

Durante la fase di post-produzione Spielberg decise di eliminare la scena in cui recitava Harrison Ford nel ruolo dell’insegnante di Elliott.

ET L’Extraterrestre streaming

ET L’Extraterrestre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

ET L’Extraterrestre film stasera in tv: trailer

