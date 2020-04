Midnight Special Fuga nella Notte è il film stasera in tv giovedì 26 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Midnight Special Fuga nella Notte film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Jeff Nichols

CAST: Michael Shannon, Kirsten Dunst, Joel Edgerton, Jaeden Lieberher, Adam Driver, Paul Sparks, Scott Haze, Bill Camp, James DuMont, Billy Slaughter

DURATA: 111 minuti

Midnight Special Fuga nella Notte film stasera in tv: trama

Roy ha un figlio di otto anni che deve essere protetto da numerose forze ostili. Deve essere tenuto lontano dalla luce del sole che potrebbe causargli danni irreparabili. inoltre il padre lo deve nascondere ai componenti di una setta religiosa che lo vogliono rapire. Anche agenti del governo degli Stati Uniti lo stanno cercando per interrogarlo. Tutto questo perché il bambino ha dei poteri eccezionali di cui tutti vogliono scoprire l’entità e l’origine.

Midnight Special Fuga nella Notte film stasera in tv: curiosità

La pellicola, con un budget di 18 milioni di dollari, ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione 2,3 milioni di dollari e 184 mila dollari nel primo weekend.

Le riprese hanno avuto luogo a New Orleans al 20 gennaio al 1º marzo 2014, per un totale di 40 giorni.

Nel 2016 al Festival di Berlino è stato candidato Jeff Nichols per l’Orso d’oro.

Midnight Special Fuga nella Notte streaming

Midnight Special streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Midnight Special Fuga nella Notte film stasera in tv: trailer

