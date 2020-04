How To Get Away With Murder 6X13: trama, promo, spoiler

How To Get Away With Murder 6X13 va in onda sulla ABC giovedì 30 aprile 2020. Torna così la serie tv di mistero e omicidi Le Regole Del Delitto Perfetto firmata Shondaland con la sesta e ultima stagione. Di seguito trama, anticipazioni e promo. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE #HTGAWM IN STREAMING

How To Get Away With Murder 6X13: trama e spoiler

L’episodio How To Get Away With Murder 6X13 si intitola What If Sam Wasn’t the Bad Guy This Whole Time?, ossia tradotto in italiano con “facciamogli male”. La breve sinossi rilasciata dalla ABC rivela qualche anticipazioni su quello che succederà nell’episodio. Annalise viene a sapere un inaspettato e sconvolgento dettaglio sul passato di Sam. Nel frattempo Connor e Michaela sentono la pressione quando FBI scopre una nuova prova del caso. La storia di Frank e Bonnie viene maggiormente esplorata, rivelando cosa li ha separati all’inizio del loro rapporto.

How To Get Away With Murder 6X13 streaming

Negli USA l’episodio va in onda sulla ABC giovedì 30 aprile 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sul canale satellitare Fox prossimamente. How To Get Away With Murder 6X13 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in onda su Fox sia on demand sia sull’App Sky Go. Oppure sarà visibile on demand su Now TV per gli abbonati alla piattaforma streaming. LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO SU DOVE VEDERE LE PUNTATE IN STREAMING

How To Get Away With Murder 6X13 streaming sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com e eurostreaming.pink), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

How To Get Away With Murder 6X13: promo

