VIVI E LASCIA VIVERE SECONDA PUNTATA. Arriva su Rai 1 giovedì 30 aprile 2020 la nuova fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata.

Vivi e lascia vivere seconda puntata: trama e anticipazioni 30 aprile 2020

Vivi e lascia vivere seconda puntata – episodio 3 La rinascita. Laura grazie all’aiuto di Toni apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione.

Vivi e lascia vivere seconda puntata – episodio 4 La fiducia. Laura coinvolge Marilù nella sua attività. Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa che non sapevano. Laura chiede aiuto a Toni: ha paura per Giada che è andata via di casa.

Vivi e lascia vivere streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi.

