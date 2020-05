Breaking Dawn parte 1 è il film stasera in tv venerdì 1 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Breaking Dawn parte 1 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1

DATA USCITA: 16 novembre 2011

GENERE: Horror, Fantasy, Thriller

ANNO: 2011

REGIA: Bill Condon

CAST: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Jackson Rathbone, Ashley Greene, Anna Kendrick, Nikki Reed, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Billy Burke, Michael Welch, Sarah Clarke, Justin Chon, Maggie Grace, Dakota Fanning

DURATA: 117 Minuti

Breaking Dawn parte 1 film stasera in tv: trama

E’ arrivato finalmente il grande giorno: Bella Swan ed Edward Cullen si sposano attorniati dai loro amici e famiglia. I due innamorati partono poi per la luna di miele in Brasile, ma succede qualcosa di davvero inaspettato. Bella infatti resta incinta e Edward ne è sconvolto. Teme infatti di aver condannato l’amata moglie a morte certa. Quando i due tornano a Forks, la famiglia Cullen tenta in tutti i modi di salvare bimbo e madre..

Breaking Dawn parte 1 film stasera in tv: curiosità

Si tratta della prima parte del capitolo finale tratto dall’omonimo romanzo scritto da Stephanie Mayers.

Ci sono volute tre ore per applicare il trucco necessario a Kristen Stewart per mostrare Bella sempre più malata. Gli effetti che non sono stati possibili con il make up sono stati poi eseguiti in digitale.

Le riprese del film si sono svolte in Brasile, Canada e USA.

Presentato Fuori Concorso nell’ambito dell’edizione 2011 del Festival internazionale del Film di Roma.

Breaking Dawn parte 1 streaming

Breaking Dawn streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Breaking Dawn parte 1 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=FL0Gi80GH7k

