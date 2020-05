Concerto Primo Maggio 2020 scaletta e line up completa artisti

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2020 SCALETTA E LINE UP. Promosso da CGIL, CISL e UIL torna anche quest’anno l’appuntamento con il Concertone per celebrare in musica la festa dei lavoratori, quest’anno in una nuova formula. DOVE VEDERE LA DIRETTA TV E STREAMING

Concerto Primo Maggio 2020 anticipazioni

Il Covid-19 non ferma il concerto del Primo Maggio. Rai e Cgil, Cisl e Uil hanno trasformato l’evento di piazza in un programma televisivo dal titolo Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro. Con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione, saranno quattro ore di testimonianze, racconti e musica live per rendere omaggio a tutti i lavoratori, a tutti gli italiani, che con grande senso di responsabilità hanno affrontato questo periodo difficile di distanziamento sociale.

Concerto Primo Maggio 2020 scaletta

Nel corso del programma – che sarà condotto da Ambra Angiolini dal Teatro delle Vittorie – si parlerà anche del lavoro del futuro, della necessità di ripartire salvaguardando come bene primario la salute, la sicurezza di tutti i cittadini e di tutti i lavoratori. Ma ci sarà anche spazio per tanta musica, come da tradizione, con artisti italiani che si sono messi a disposizione per l’occasione eccezionale e i cui contributi sono stati realizzati da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Un viaggio, anche geografico, attraverso l’Italia e attraverso le esperienze umane e professionali vissute in questi mesi, con uno sguardo al futuro, all’Italia che sarà, ai nuovi modi di lavorare. Un viaggio che sarà raccontato in diretta anche su RaiRadio2, voce storica a fianco del Primo Maggio, con gli interventi – anche in diretta su Rai3 – di Gino Castaldo e Ema Stokholma.

Concerto Primo Maggio 2020 artisti

Saranno tanti gli artisti che con le loro voci e le loro performance live si alterneranno per realizzare in televisione un grande evento collettivo. Durante la serata daranno il loro contributo Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero oltre a Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. Ospite internazionale la poetessa del rock Patti Smith.

Concerto Primo Maggio 2020 sui social

L’evento musicale della primavera italiana torna sempre più social grazie ai vari network che lo seguiranno. Gli hashtag ufficiali sono #concertone e #1M2020, con cui oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

Concerto Primo Maggio 2020: link utili