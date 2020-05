CONCERTO PRIMO MAGGIO 2020 STREAMING DOVE VEDERE. Il tradizionale concertone torna anche quest’anno, ma in una forma diversa viste le restrizioni causate dal Covid19. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv e streaming dell’evento e come rivedere la replica. SCOPRI TUTTI SCALETTA E ARTISTI

Concerto Primo Maggio 2020 dove vedere la diretta in tv

Il Concerto Primo Maggio 2020 andrà in onda lunedì 1 maggio su Rai 3 a partire dalle ore 20:00 fino a mezzanotte con tanta musica non-stop. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse l’evento oppure volesse rivederlo, dopo la fine della diretta verrà messo in replica in streaming gratuito nel sito raiplay.it/programmi/concertodelprimomaggio.

Concerto Primo Maggio 2020 streaming

Inoltre è possibile guardare in il Concerto Primo Maggio 2020 streaming in diretta e replica anche su smartphone, tablet o pc attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la replica dell’evento andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella C alla voce Concerto del Primo Maggio e il gioco è fatto.

Concerto Primo Maggio 2020 Roma sui social

L’evento musicale della primavera italiana torna sempre più social grazie ai vari network che lo seguiranno. Gli hashtag ufficiali sono #concertone e #1M2020, con cui oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

