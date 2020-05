Machete è il film stasera in tv venerdì 1 maggio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Machete film stasera in tv: cast

La regia è di Ethan Maniquis e Robert Rodriguez. Il cast è composto da Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, Cheech Marin, Jeff Fahey, Steven Seagal, Don Johnson, Rose McGowan, Daryl Sabara, Shea Whigham, Cheryl Chin, Electra Avellan, Elise Avellan, Tom Savini, Tina Rodriguez.

Machete film stasera in tv: trama

Creduto morto in seguito ad uno scontro con Torrez, boss del narcotraffico messicano, il leggendario Machete, ex-federale con una forte predisposizione agli omicidi, fugge verso il Texas per far perdere ogni traccia di sé. Nella “terra dei cowboys”, però, la corruzione regna sovrana e Machete finisce per diventare oggetto di un mandato di cattura. Per dimostrare la propria innocenza e vendicarsi di chi lo ha incastrato, inizia un’efferata battaglia contro tutti.

Machete streaming

Machete streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

