Pane e libertà è il film stasera in tv venerdì 1 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pane e libertà film stasera in tv: cast

La regia è di Alberto Negrin. Il cast è composto da Pierfrancesco Favino, Raffaella Rea, Rubino Giuseppe Zeno, Federica De Cola, Danilo Nigrelli, Antonio Della Mura, Massimo Wertmuller, Emilio Bonucci, Ernesto Mahieux, Frank Crudele, Francesco Salvi. Musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone.

Pane e libertà film stasera in tv: trama

Ancora bambino, Giuseppe Di Vittorio perde il padre ed è costretto ad abbandonare gli studi per cominciare a lavorare. Conosce così la fatica senza ricompensa e i soprusi a cui i ricchi baroni e i loro scagnozzi costringono quelli come lui. Giuseppe, però, sostenuto dall’amore di Carolina, trova il coraggio di ribellarsi: organizza prima una scuola e poi uno sciopero tra i braccianti. Da quel momento in poi diventa una spina nel fianco per tutti i potenti. Ma mentre diventa una figura sempre più importante prima nel sindacato e poi addirittura nelle file del parlamento, la sua vita e quella della sua famiglia sono sempre più in pericolo.

Pane e libertà streaming

Pane e libertà streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Pane e libertà film stasera in tv: trailer

