Tre metri sopra il cielo è il film stasera in tv venerdì 1 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tre metri sopra il cielo film stasera: cast

La regia è di Luca Lucini. Il cast è composto da Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Mauro Meconi, Maria Chiara Augenti, Giulia Elettra Gorietti, Claudio Bigagli, Galatea Ranzi, Alessandro Prete, Valentino Davio, Adriano Modica, Flaminia Lera, Anna Flati, Valerio Gozzi, Enzo Provenzano, Chiara Mastalli, Luigi Petrucci, Paolo Ricca, Rossella Gardini, Gianna Paola Scaffidi, Carmela Vincenti, Marco Morellini, Lorenzo Balducci, Ivan Bacchi.

Tre metri sopra il cielo film stasera: trama

La diciottenne Babi è la classica ragazza di buona famiglia. Studentessa modello, figlia modello, amica sincera. Step, d’altro canto, è il classico diciannovenne ribelle. Vive fuori casa già da qualche tempo e passa le giornate insieme alla sua banda, tra corse clandestine in moto e furtarelli. Il destino li fa incontrare, odiare e innamorare. Tra alti e bassi, furiosi litigi e romantici riavvicinamenti Babi e Step vivranno una indimenticabile storia d’amore. Ma l’età adulta è in agguato. Finisce la scuola, si intravedono nuovi orizzonti, si imboccano nuove strade che, inesorabilmente, portano in direzioni diverse. Per Babi e Step è tempo di crescere, ma, qualunque scelta faranno, porteranno nei propri cuori un anno che ha segnato per sempre le loro vite, lasciando un indelebile ricordo agrodolce, una malinconica fotografia dell’età più discussa: l’adolescenza.

Tre metri sopra il cielo streaming

Tre metri sopra il cielo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tre metri sopra il cielo film stasera: trailer

Stasera in TV sui social

