L’immortale è il film stasera in t v sabato 2 maggio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’immortale film stasera in tv: cast

La regia è di Richard Berry. Il cast è composto di Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs, Joey Starr, Richard Berry, Philippe Magnan, Fani Kolarova, Moussa Maaskri, Claude Gensac, Venantino Venantini, Guillaume Gouix, Dominique Thomas, Martial Bezot, Daniel Lundh, Max Baissette de Malglaive.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’immortale film stasera in tv: trama

Marsiglia. Charly Matteï ha voltato pagina. Lasciatosi alle spalle un passato di violenza e crimini, da tre anni a questa parte, ha dedicato la sua vita all’amata moglie e ai suoi due figli. Ma, un mattino d’inverno, il passato torna a fargli visita, lasciandolo, moribondo, con 22 proiettili in corpo, nel parcheggio vicino al porto vecchio. Contro ogni previsione l’uomo sopravvive.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’immortale streaming

L’immortale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’immortale film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili