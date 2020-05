Trolls è il film stasera in t v sabato 2 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Trolls film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 ottobre 2016

GENERE: Animazione, Avventura, Family, Fantasy

ANNO: 2016

REGIA: Mike Mitchell, Walt Dohrn

CAST: Elisa, Alessio Bernabei, Anna Kendrick, Justin Timberlake

DURATA: 92 Minuti

Trolls film stasera in tv: trama

La Principessa Poppy, insieme all’amico Branch, si avventura “ben oltre il mondo a loro conosciuto” per un’epica avventura. Poppy unirà le forze con Branch, in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro capo, il re Gristle. I due dovranno salvare il re della Foresta dei Troll, che è stato rapito dal cattivo Bergen. Questa ricerca metterà alla prova la loro forza e rivelerà loro anche come i troll sono venuti in possesso dei loro capelli dai vivaci colori. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Trolls film stasera in tv: curiosità

La pellicola in originale ha le voci di Jason Schwartzman, Ximena Luna, Anna Kendrick, Zooey Deschanel, James Cordenin. Mentre nella versione in lingua inglese il protagonista è doppiato dalla popstar Justin Timberlake, nella versione italiana lo doppia Alessio Bernabei ex Dear Jack.

Il film si ispira ai celebri portafortuna amatissimi dai giovani prima negli anni ’60 poi tornati in voga negli anni ’90.

Trolls streaming

Trolls streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Trolls film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/szwkMJ4xSUg

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili