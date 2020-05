Ladyhawke è il film stasera in tv domenica 3 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ladyhawke film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Fantasy

ANNO: 1985

REGIA: Richard Donner

CAST: Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Leo McKern, John Wood, Ken Hutchison, Alfred Molina, Giancarlo Prete, Loris Loddi, Alessandro Serra, Charles Borromel, Massimo Sarchielli, Nicolina Papetti, Venantino Venantini, Russel Case, Don Hudson

DURATA: 116 Minuti

Ladyhawke film stasera in tv: trama

In un mondo di maghi e cavalieri, due innamorati sono vittime di un maleficio: saranno sempre insieme ma non si potranno mai amare. Lei di giorno ha le sembianze di un falco, lui di notte quelle di un feroce lupo grigio. Hanno bisogno dell’aiuto di un ladruncolo e di un prete spretato per entrare nel castello e uccidere il malvagio vescovo Aquila. Solo così potranno finalmente amarsi per sempre.

Ladyhawke film stasera in tv: curiosità

Il film ha ottenuto due candidature a Premi Oscar.

Il film è stato girato nel 1985 in Italia, tra Abruzzo, Lazio, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna (in particolare Campo Imperatore, Piacenza, Parma, Soncino, Belluno, Viterbo e gli studi di Cinecittà).

Ladyhawke streaming

Ladyhawke streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ladyhawke film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=iGs4o_5jyhw

