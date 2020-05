L’ALLIEVA 2 TERZA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 3 maggio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Allieva 2 terza puntata: trama e anticipazioni 3 maggio 2020

L’Allieva 2 terza puntata episodio 5 L’acaro rosso. Alice confessa a Claudio quello che è successo con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva: la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ostilità, mentre Einardi continua il suo corteggiamento. Alice si sente sempre più confusa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Allieva 2 terza puntata: trama e anticipazioni 8 novembre

L’Allieva 2 terza puntata episodio 6 Prison Blues. Il delitto di un giovane detenuto libico porta Alice a contatto con il mondo penitenziario. Claudio cerca di riavvicinarsi alla ragazza, ma le intromissioni di Einardi non fanno che alimentare le incomprensioni. Alice deve ammettere che la corte del brillante PM le fa piacere e, quando l’uomo la invita a passare un fine settimana in campagna, la ragazza accetta. Le cose, però, non andranno come aveva sperato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Allieva 2 terza puntata: trama e anticipazioni 3 maggio 2020

L’Allieva 2 terza puntata episodio 6 Prison Blues. Il delitto di un giovane detenuto libico porta Alice a contatto con il mondo penitenziario. Claudio cerca di riavvicinarsi alla ragazza, ma le intromissioni di Einardi non fanno che alimentare le incomprensioni. Alice deve ammettere che la corte del brillante PM le fa piacere e, quando l’uomo la invita a passare un fine settimana in campagna, la ragazza accetta. Le cose, però, non andranno come aveva sperato.

L’Allieva 2 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

L’Allieva 2: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction L’Allieva 2 basta andare sull’hashtag ufficiale #LAllieva #LAllieva2, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su L’Allieva 2 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

L’Allieva: link utili