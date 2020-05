Vi Presento I Nostri è il film stasera in tv domenica 3 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vi Presento I Nostri film stasera in tv: cast

La regia è di Paul Weitz. Il cast è composto da Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Blythe Danner, Harvey Keitel, Laura Dern, Raven-Symoné, Rob Huebel, Daisy Tahan, Colin Baiocchi, Sergio Calderon, Hash Patel, Liam Ferguson, Robert Miano, Nicole Pano, Don Kress, Kathleen Kramer, Selena Johnson.

Vi Presento I Nostri film stasera in tv: trama

Nonno Jack ha superato un attacco di cuore ed ora che sta bene la sua preoccupazione è quella di trovare un degno erede al suo ruolo di “padrino”. Il capo della famiglia deve ricadere ora su Greg che dovrà subire il temibile suocero ex agente della CIA Jack Byrnes. In occasione del quinto compleanno dei due nipotini Jack e la moglie Dina vanno a trovare . Ma non è l’unico disagio per il povero Greg.

Infatti come se non bastasse, riappare il ricco e sensibile ex pretendente di Pam ed entra nella vita di Greg la bellissima tentatrice Andi Garcia, una rappresentante farmaceutica che vuole farlo diventare testimonial di una pillola per la disfunzione erettile. Jack mette Greg alla prova in ogni modo, esagerando come suo solito, ed inoltre teme che il genero sia attratto da Andi e che possa tradire Pam.

Vi Presento I Nostri streaming

Vi Presento I Nostri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vi Presento I Nostri film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Ci4Ipbq5bWo

