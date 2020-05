Il Signore degli Anelli Le due torri seconda parte è il film stasera in tv

lunedì 4 maggio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Signore degli Anelli Le due torri film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Lord Of The Rings The Two Towers

USCITO IL: 16 gennaio 2003

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2002

REGIA: Peter Jackson

CAST: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Liv Tyler, Cate Blanchett, Christopher Lee, David Wenham, Brad Dourif, Bernard Hill, Bruce Hopkins, Karl Urban, Miranda Otto, Andy Serkis, John Leigh, Jed Brophy, Bruce Allpress, John Bach, Nathaniel Lees, Joel Tobeck, Hugo Weaving, Ray Trickett, Robert Pollock, Robbie Magasiva, Stephen Ure, Olivia Tennet, Bruce Phillips, Calum Gittins, Sam Comery, Jay Lag’Aia, Robyn Malcolm, Craig Parker

DURATA: 179 Minuti

Il Signore degli Anelli Le due torri streaming

Il Signore degli Anelli Le due torri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Signore degli Anelli Le due torri film stasera in tv: trama

La Compagnia è sciolta e l’ombra di Mordor si fa sempre più minacciosa. Frodo e Sam si avventurano tra le insidiose vette degli Emyn Muil. Alle loro calcagna, pronto a colpire pre riprendere il suo “tesssoro” la viscida creatura Gollum. Aragorn, Legolas e Gimli continuano nella loro marcia senza sosta all’inseguimento degli Urukai che tengono prigionieri Merry e Pipino. I tre giungono nella terra di Rohan, dove re Theoden, un tempo condottiero valoroso, sta lentamente consumandosi vittima di un oscuro maleficio. Dalle inaccessibili torri di Orthanc e Barad-ur, Saruman e Sauron consolidano la malefica alleanza che li porterà a mettere a ferro e fuoco la Terra di Mezzo. Ma non tutto è perduto. Nella misteriosa penombra della millenaria foresta di Fangorn qualcosa sta per essere risvegliato. Uno stregone bianco si aggira tra gli alberi secolari. La luce della speranza non si è ancora spenta.. CURIOSITA’ LA COMPAGNIA DELL’ANELLO

Il Signore degli Anelli Le due torri film stasera in tv: curiosità

Il film ha vinto due premi Oscar: Miglior montaggio sonoro e Migliori effetti speciali.

Non riuscendo a reclutare uomini alti sei piedi per interpretare gli Uruk-hai, la produzione ha accettato anche uomini di cinque piedi chiamandoli affettuosamente “Uruk-Low”.

Andy Serkis ha bevuto molte bottiglie di “Gollum juice”, un misto di miele, limone e zenzero per tenere la sua gola lubrificata per la sua intensa performance.

Andy Serkis ha dichiarato che ha basato la disperazione e la smania di Gollum sulle crisi d’astinenza degli eroinomani.

La scena in cui Gandalf chiama Ombromanto, che arriva attraverso i campi, è stata girata in una sola volta.

Il Signore degli Anelli Le due torri film stasera in tv: trailer

