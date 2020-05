STASERA TUTTO È POSSIBILE OTTAVA PUNTATA. Torna stasera in tv lunedì 4 maggio 2020 in replica su Rai 2 il game show condotto da Stefano De Martino, che giocherà insieme ai tantissimi ospiti che parteciperanno in studio durante le varie puntate. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Stasera Tutto È Possibile ottava puntata: ospiti e anticipazioni 4 maggio 2020

Lunedì 4 maggio torna l’appuntamento con lo show più esilarante della tv condotto da Stefano De Martino. Tema di questa ottava puntata sarà lo sport e, per l’occasione, all’Auditorium Rai di Napoli arriveranno: Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno, Nathalie Guetta, The Jackal, Antonio Giuliani, Veronica Gatto, Mariano Bruno e Arturo Brachetti. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi del principale feel good show della tv, primo tra tutti la celebre Stanza inclinata. Nessuna gara, nessun premio: solo voglia di vivere una serata all’insegna delle risate e del buonumore.

Stasera Tutto È Possibile streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Stasera Tutto È Possibile sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Stasera Tutto È Possibile sui social

Per commentare in diretta il game show Stasera Tutto È Possibile con Stefano De Martino basta andare sull’hashtag #StaseraTuttoÈPossibile, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

