Gomorroide è il film stasera in tv martedì 5 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gomorroide film stasera in tv: cast

diretto dal trio comico I Ditelo Voi (Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi). Nel cast anche Mariano Bruno, Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procopio, Elisabetta Pellini, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande. Di seguito trama e trailer.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gomorroide film stasera in tv: trama

Gomorroide è una serie tv che fa la parodia della camorra. I telefilm riscuotono un successo travolgente e i tre attori (Francesco, Lello e Mimmo,) interpreti dei feroci e strampalati camorristi, sono diventate delle vere celebrità star. Il successo è tale che la serie tv sembra mettere in crisi gli affari e la credibilità dell’organizzazione criminale napoletana, portando la gente a ribellarsi ai soprusi che fino a poco tempo prima subiva passivamente. Un giorno alla rete televisiva vengono recapitati tre proiettili intimidatori e le tre star della serie diventeranno vittime di una serie concatenata di equivoci che li condurranno, loro malgrado, all’interno di un programma di protezione testimoni. Ma la Camorra non resterà con le mani in mano…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gomorroide streaming

Gomorroide streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gomorroide recensione

La forma narrativa della pellicola è quella di un telefilm nel film, basatga sull’idea di elaborare sketch partendo dai classici della letteratura mondiale tra cui Gomorra. L’intento è di dissacrare il fenomeno della camorra e di interrogarsi sulle potenzialità della comicità per cominciare a scalfire i soprusi della malavita. Il messaggio che sta alla base di Gomorroide è che solo con l’ironia si può provare ad affrontare e combattere il fenomeno dilagante della camorra: una ironia affilata, sottile e pungente.

Ma il film affronta non solo il tema della camorra, ma anche quello del senso dell’amicizia, visto attraverso il rapporto tra i tre attori di diversa estrazione sociale che lavorano nella serie tv che ridicolizza la camorra. I protagonisti della storia sono interpretati dal trio comico partenopeo I Ditelo Voi, composto da Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi che sono sia interpreti sia registi della pellicola. Alcuni eventi raccontati nel film sono fatti di cronaca realmente accaduti a Napoli, come l’incendio alla città della Scienza.

Gomorroide film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili