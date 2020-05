Padre Pio è il film stasera in tv martedì 5 maggio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Padre Pio film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Carlei. Il cast è composto da Sergio Castellitto, Pietro Biondi, Gianni Bonagura, Andrea Buscemi, Raffaele Castria, Pierfrancesco Favino.

Padre Pio film stasera in tv: trama

22 settembre 1968. Padre Pio ha ottantun’anni ed è al termine dei suoi giorni. E’ da poco passata la mezzanotte. Nella piazza stracolma di fedeli in attesa della prima messa si ferma un’auto dalla quale scende un Prelato arrivato da Roma. Il Visitatore si presenta a Padre Pio asserendo di essere venuto a titolo personale. In realtà è mandato dal Sant’Uffizio per smascherare quello che per decenni è stato ritenuto un fenomeno medievale. Padre Pio non si sottrae all’ultimo interrogatorio. Così, spronato dalle domande provocatorie del Visitatore, comincia a raccontare la sua vita.

Partendo dalla sua povera infanzia a Pietrelcina, gli racconta della sua naturale dimestichezza con la comunicazione spirituale, dei primi duri scontri col “demonio” e quindi della “chiamata” di Dio. Entra come novizio al Convento di Morcone. Dopo il noviziato, passa di convento in convento, ma le sue già precarie condizioni di salute peggiorano sempre più. Si ammala gravemente. Grazie all’aiuto di padre Agostino, divenuto suo confessore, Padre Pio viene rimandato a Pietrelcina, dove rimarrà per ben nove anni. Il 7 settembre del 1910 è il giorno delle Stimmate invisibili, il primo tangibile segnale del progetto che Dio ha nei suoi confronti.

Padre Pio streaming

Padre Pio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Padre Pio film stasera in tv: trailer

