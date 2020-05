Pooh Amici Per Sempre stasera in tv 5 maggio: scaletta e ospiti

Stasera in tv martedì 5 maggio 2020 Rai 1 ripropone lo spettacolo Pooh Amici Per Sempre condotto da Carlo Conti. Scopri scaletta e ospiti della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pooh Amici Per Sempre stasera in tv 5 maggio: scaletta

I Pooh saranno nuovamente protagonisti della prima serata di Rai 1 con Pooh Amici per sempre, lo speciale condotto da Carlo Conti interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band e al grande successo che i cinque musicisti hanno riscontrato nel 2016 con i festeggiamenti del cinquantennale di carriera e che ha coinciso con il loro abbandono delle scene. I Pooh si raccontano attraverso aneddoti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia.

Pooh Amici Per Sempre stasera in tv 5 maggio: ospiti

Saranno ospiti della serata Emma, i Modà, Patty Pravo e Rocco Hunt, che si alternano sul palco insieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli tra duetti inediti all’insegna delle emozioni. Lo speciale verrà riproposto al pubblico arricchito di alcune immagini del loro leggendario concerto allo Stadio San Siro di Milano davanti a oltre 50.000 spettatori. Alla regia Maurizio Pagnussat.

Pooh Amici Per Sempre streaming

Pooh Amici Per Sempre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

