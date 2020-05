LA COMPAGNIA DEL CIGNO SECONDA PUNTATA. Con le repliche della prima stagione, torna su Rai 2 la fiction diretta da Ivan Cotroneo. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento mercoledì 6 maggio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Compagnia del Cigno seconda puntata: trama e anticipazioni

La Compagnia del Cigno seconda puntata – episodio 3 Il primo concerto. Alcuni studenti del Conservatorio vengono convocati da Marioni perché un noto Maestro d’orchestra, Ruggero Fiore, arriverà a Milano per dirigerli. Marioni esenta tutti dal frequentare le altre lezioni perché vuole che i suoi ragazzi facciano una bella figura con il prestigioso ospite e invita soprattutto Barbara a mettere da parte per quella settimana i suoi impegni al liceo.

La Compagnia del Cigno seconda puntata – episodio 4 La scelta di Barbara. In attesa dell’arrivo del Maestro Fiore, continuano le prove per il concerto. Barbara non ha avuto il coraggio di dire alla madre che è stata estromessa dall’orchestra perché oberata dagli impegni a scuola e usa il tempo dedicato alle prove per vagare per la città. Ma le sue bugie cominciano a venire a galla e lei si sente sempre più sola.

La Compagnia del Cigno streaming

