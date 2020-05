Star Wars VII Il risveglio della forza è il film stasera in tv mercoledì 6 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Star Wars VII Il risveglio della forza film stasera in tv: cast

La regia è di J.J. Abrams. Il cast è composto da Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac, Peter Mayhew, Domhnall Gleeson, Kenny Baker, Gwendoline Christie, Anthony Daniels, Max von Sydow, Andy Serkis, Simon Pegg, Lupita Nyong’o, Billie Lourd, Warwick Davis, Greg Grunberg, Maisie Richardson-Sellers, Tim Rose, Jessica Henwick, Dave Chapman.

Star Wars VII Il risveglio della forza streaming

Star Wars VII Il risveglio della forza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Star Wars VII Il risveglio della forza film stasera in tv: trama

La distruzione della seconda Morte Nera e la scomparsa dell’Imperatore non hanno portato la pace sperata. Nella galassia la guerra ancora divampa. Da una parte il Primo Ordine, nato dalle ceneri dell’Impero, dall’altra la Resistenza, tra le cui fila ritroviamo Leila Organa, Ian Solo, Chewbacca, R2-D2 e C-3PO. A loro si uniranno Poe Dameron, pilota di eccezionale abilità, la giovane Rey, il droide BB-8 e Finn, ex guardia imperiale in cerca di riscatto venuto in possesso della spada laser un tempo appartenuta ad Anakin e Luke Skywalker. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Star Wars VII Il risveglio della forza film stasera in tv: trailer

