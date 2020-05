Hunger Games è il film stasera in tv giovedì 7 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hunger Games film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 maggio 2012

GENERE: Azione, Drammatico, Fantascienza

ANNO: 2012

REGIA: Gary Ross

CAST: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Lenny Kravitz, Isabelle Fuhrman, Wes Bentley, Willow Shields, Paula Malcomson, Raiko Bowman

DURATA: 142 Minuti

Hunger Games film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Nel territorio chiamato Panem, dove una volta c’era quello che gli antichi chiamavano Nord America, vige un sistema regolamentare molto ferreo per mantenere l’ordine fra gli abitanti. Tra le varie imposizione, per ricordare la punizione inferta alla popolazione per una ribellione sorta settanta anni prima, ogni anno viene organizzato tra i 12 Distretti che compongono lo stato, un crudele reality show chiamato Hunger Games. Ogni famiglia deve sacrificare un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni.

I ragazzi dovranno partecipare ad un gioco “in diretta” che è un vero e proprio massacro. Infatti dei vari concorrenti, tutti addestrati al combattimento e alla sopravvivenza, ne rimarrà vivo uno solo, il vincitore. Viene selezionata la piccola Primrose Everdeen ma la sorella sedicenne Katniss decide di offrirsi volontaria per risparmiarle la vita. Con lei viene selezionato Peeta Mellark, anch’egli proveniente dal Distretto numero 12 e segretamente innamorato di Katniss fin da quando erano bambini. I giochi hanno inizio e Katniss e Peeta Mellark dovranno lottare per la sopravvivenza senza pietà…

Hunger Games film stasera in tv: curiosità

La pellicola è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins ambientato in un futuro post apocalittico.

Jennifer Lawrence, l’attrice protagonista, non ha usato quasi mai delle controfigure. Per prepararsi al meglio per queste performance si è allenata facendo arrampicate, tirando con l’arco e praticando arti marziali miste.

Hunger Games è uno dei libri ai primi posti tra i libri evidenziati su Kindle.

Il personal stylist della protagonista è Lenny Kravitz, noto cantautore statunitense.

Hunger Games streaming

Hunger Games streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hunger Games film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=uxSD_AhqvlQ

