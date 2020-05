I figli degli uomini è il film stasera in tv giovedì 7 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I figli degli uomini film stasera in tv: cast

La regia è di Alfonso Cuarón. Il cast è composto da Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam, Claire-Hope Ashitey, Pam Ferris, Danny Huston, Peter Mullan, Oana Pellea, Paul Sharma, Philip Herbert, Jacek Koman, Michael Klesic, Dhaffer L’Abidine, Lucy Briers, Robert Dearle, Barnaby Edwards, Francisco Labbe, Denise Mack, Thorston Manderlay, Rogan Grant, Suzy Kewer, Henry Martens, Ernesto Tomasini, Juan Gabriel Yacuzzi, Ed Westwick, Philippa Urquhart, Tehmina Sunny, Vidal Sancho, Peter Ryder, Faruk Pruti, Georgette Pallard, Martina Messing, Caroline Lena Olsson, Michael Norton, Somi Guha, Bruno Ouvrard, Milenka James, Joy Richardson, Maurice Lee.

I figli degli uomini film stasera in tv: trama

Nel 2027, in un futuro distopico, l’umanità è a rischio estinzione. Da svariati anni infatti non nascono più bambini e la scienza non riesce a risolvere questo problema. In una Londra infestata da frange nazionaliste, che vorrebbero espellere tutti gli immigrati, Theo Faron (Clive Owen) si lascia convincere dall’ex moglie rivoluzionaria Julian a salvare e proteggere una donna che è rimasta miracolosamente incinta.

I figli degli uomini streaming

I figli degli uomini streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I figli degli uomini film stasera in tv: trailer

